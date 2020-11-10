Украинский план действий по Донбассу взяли за основу на переговорах в ТКГ

10 ноября, 2020, 18:20

Участники подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы приняли за основу предложенный украинской стороной план действий по Донбассу

Об этом сообщает Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе в Facebook.

"На заседании политической подгруппы главной новостью стало обсуждение украинского "Плана действий". Некоторое удивление нашей делегации вызвало утверждение российской стороны, якобы украинская делегация обещала утверждение Плана украинским парламентом", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что после напоминания представителям РФ, что "в Украине действует демократия и парламентский суверенитет, и делегация может лишь давать рекомендации, а не гарантировать те или иные законодательные инициативы, беседа быстро вернулась в русло".

"Еще рано говорить о результатах, но по крайней мере можно сказать, что украинский План взят за основу", - говорится в сообщении.

Отметим, подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для ТКГ содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения местных выборов 31 марта.

В плане Украины говорится, что обмен пленными в формате "всех на всех" должен состояться не позднее 15 декабря.

5 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что план Кравчука о проведении выборов в ОРДЛО "не соответствует Минским соглашениям".

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