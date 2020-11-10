 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинский план действий по Донбассу взяли за основу на переговорах в ТКГ

Украинский план действий по Донбассу взяли за основу на переговорах в ТКГ

Участники подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы приняли за основу предложенный украинской стороной план действий по Донбассу

Об этом сообщает Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе в Facebook.

"На заседании политической подгруппы главной новостью стало обсуждение украинского "Плана действий". Некоторое удивление нашей делегации вызвало утверждение российской стороны, якобы украинская делегация обещала утверждение Плана украинским парламентом", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что после напоминания представителям РФ, что  "в Украине действует демократия и парламентский суверенитет, и делегация может лишь давать рекомендации, а не гарантировать те или иные законодательные инициативы, беседа быстро вернулась в русло".

"Еще рано говорить о результатах, но по крайней мере можно сказать, что украинский План взят за основу", - говорится в сообщении.

  • Отметим, подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для ТКГ содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения местных выборов 31 марта.
  • В плане Украины говорится, что обмен пленными в формате "всех на всех" должен состояться не позднее 15 декабря.
  • 5 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что план Кравчука о проведении выборов в ОРДЛО "не соответствует Минским соглашениям".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 ноября, 2020 вторник

больше новостей

10 ноября, 2020 вторник

9 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать