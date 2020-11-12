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Espreso.tvОбществоЗеленский лечится в "Феофании", он не видится с семьей и Ермаком, - советник главы ОПУ

Зеленский лечится в "Феофании", он не видится с семьей и Ермаком, - советник главы ОПУ


фото: Радіо Свобода
Президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирус, пока находятся в изолированных палатах больницы "Феофания"

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью Украинской правде.

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в "Феофании". Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", - сказал Подоляк.

В палате президента установлена спецсвязь. У Ермака такой функции нет, только изолированная палата.

Подоляк отмечает, что у президента, как и у главы ОП стандартный график работы.

"Единственное ограничение - это изоляция, никого нет рядом. То есть никто из помощников не находится у президента или у руководителя Офиса, они находятся в коммуникационном оффлайне", - рассказал советник Ермака.

Он также добавил, что Зеленский не видится с семьей. Не видится президент также и со своим главой ОП. С ним связь только по телефону.

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