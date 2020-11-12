Зеленский лечится в "Феофании", он не видится с семьей и Ермаком, - советник главы ОПУ
Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью Украинской правде.
"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в "Феофании". Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", - сказал Подоляк.
В палате президента установлена спецсвязь. У Ермака такой функции нет, только изолированная палата.
Подоляк отмечает, что у президента, как и у главы ОП стандартный график работы.
"Единственное ограничение - это изоляция, никого нет рядом. То есть никто из помощников не находится у президента или у руководителя Офиса, они находятся в коммуникационном оффлайне", - рассказал советник Ермака.
Он также добавил, что Зеленский не видится с семьей. Не видится президент также и со своим главой ОП. С ним связь только по телефону.
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- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.
- Также глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что заболел коронавирусом.
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков также болеет COVID-19.
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