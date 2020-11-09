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Espreso.tvОбществоЗеленский заболел COVID-19

Зеленский заболел COVID-19


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом

Об этом он сообщил в Facebook .

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что чувствует себя хорошо.

"Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду", - отметил президент.

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