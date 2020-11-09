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Espreso.tvОбществоУ Ермака подтвердили коронавирус

У Ермака подтвердили коронавирус


фото: ukrinform
Глава Офиса президента Андрей Ермак заболел коронавирусом

Об этом он сообщил в Facebook.

"К концу рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально", - написал Ермак.

Он отметил, что планирует работать в обычном режиме на изоляции.

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