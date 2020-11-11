Разумков заболел коронавирусом

11 ноября, 2020, 18:35

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подхватил COVID-19

Об этом он сообщил в Facebook.

"Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и в дальнейшем", - отметил Разумков.

Он отметил, что будет находится на изоляции и работать дистанционно.

Риск подхватить коронавирус у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат ... Опубликовано Дмитрий Разумковым Среда, 11 ноября 2020 г.

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