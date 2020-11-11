Разумков заболел коронавирусом
11 ноября, 2020, 18:35
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подхватил COVID-19
Об этом он сообщил в Facebook.
"Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и в дальнейшем", - отметил Разумков.
Он отметил, что будет находится на изоляции и работать дистанционно.
Риск подхватить коронавирус у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат ...Опубликовано Дмитрий Разумковым Среда, 11 ноября 2020 г.
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