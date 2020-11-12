 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаЗаконопроект о е-системе оборота табачных изделий может создать монополию на рынке, - НАПК

Законопроект о е-системе оборота табачных изделий может создать монополию на рынке, - НАПК


фото: dw
Законопроект №2719, которым вводится электронная система контроля за оборотом табачных изделий, может создать монополию на рынке

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции (НАПК).

"Механизм правового регулирования электронной системы контроля за оборотом табачных изделий, которая должна быть введена в Украине, является несовершенным и может привести к созданию монополии определенных компаний на рынке табачных изделий", - говорится в сообщении.

Так, антикоррупционная экспертиза обнаружила, что документ не определяет порядка создания и финансирования электронной системы контроля за оборотом табачных изделий, а также субъектов, на которых возложено обеспечение ее функционирования. Определение такого порядка делегировано Кабинету министров.

В то же время постановление Кабмина "О реализации экспериментального проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий" утверждает порядок реализации экспериментального проекта, который и определяет критерии соответствия такого оператора. Но пока на украинском рынке табачных изделий существует лишь одна компания, которая потенциально соответствует этим критериям.

В пресс-службе отметили, что выводы антикоррупционной экспертизы и рекомендации для устранения коррупциогенных факторов НАПК предоставило Комитету Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики для окончательной редакции проекта закона.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 ноября, 2020 четверг

больше новостей

12 ноября, 2020 четверг

11 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать