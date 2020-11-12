Законопроект о е-системе оборота табачных изделий может создать монополию на рынке, - НАПК

12 ноября, 2020, 13:19

Законопроект №2719, которым вводится электронная система контроля за оборотом табачных изделий, может создать монополию на рынке

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции (НАПК).

"Механизм правового регулирования электронной системы контроля за оборотом табачных изделий, которая должна быть введена в Украине, является несовершенным и может привести к созданию монополии определенных компаний на рынке табачных изделий", - говорится в сообщении.

Так, антикоррупционная экспертиза обнаружила, что документ не определяет порядка создания и финансирования электронной системы контроля за оборотом табачных изделий, а также субъектов, на которых возложено обеспечение ее функционирования. Определение такого порядка делегировано Кабинету министров.

В то же время постановление Кабмина "О реализации экспериментального проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий" утверждает порядок реализации экспериментального проекта, который и определяет критерии соответствия такого оператора. Но пока на украинском рынке табачных изделий существует лишь одна компания, которая потенциально соответствует этим критериям.

В пресс-службе отметили, что выводы антикоррупционной экспертизы и рекомендации для устранения коррупциогенных факторов НАПК предоставило Комитету Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики для окончательной редакции проекта закона.