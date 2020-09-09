В формате пилотного проекта: Кабмин поддержал создание Национального оператора на рынке табачных изделий

9 сентября, 2020, 15:41

Кабинет министров принял распоряжение о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий"

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, передает Еспресо.TV .

"По поручению министра прошу внести проект распоряжения Кабинета министров по реализации пилотного проекту" Национальный оператор на рынке табачных изделий "в повестку дня", - сказала заместитель министра развития экономики, торговли и селькома хозяйства Светланы Панаиотиди.

По словам Панаиотиди, этот документ был разработан Минэкономики совместно с Министерством финансов и имеет целью применения мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и контрафактом. Панаиотиди отметила, что пилотный проект будет реализован до конца 2021 года.

Отметим, что распоряжение о реализации пилотного проекту Кабмин принял в трехдневный срок.

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