НАПК обнаружило коррупционные риски в постановлении о создании Национального оператора на рынке табачных изделий
Об этом в Facebook сообщила Лига Антитраста.
"НАПК выявило коррупциогенные факторы в постановлении Кабинета министров о создании Национального оператора на рынке табачных изделий", - говорится в сообщении.
При этом в НАПК отметили, что агентство уже не сможет проанализировать проект, поскольку правительство 9 сентября успело его принять.
Однако отмечается, что НАПК осуществило мониторинг положений уже принятого постановления и выявило в нем коррупциогенные факторы, содействующие или способные содействовать коррупционным правонарушениям. В связи с этим агентство направит обращение в Министерство юстиции с предложением включить указанное постановление в план проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов.
Кроме того, по информации Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и Министерства внутренних дел, указанный проект постановления к ним на согласование не поступал несмотря на то, что Министерство финансов в письме правительству отметило необходимость согласования проекта постановления с АМКУ.
Как отмечает Лига Антитраста, постановление фактически легализует монопольное положение компании "Тедис" на рынке оптовой реализации табачных изделий.
- Напомним, 9 сентября Кабинет министров принял распоряжение о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий".
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры