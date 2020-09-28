НАПК обнаружило коррупционные риски в постановлении о создании Национального оператора на рынке табачных изделий

28 сентября, 2020, 16:09

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило коррупциогенные факторы в постановлении Кабинета министров о создании Национального оператора на рынке табачных изделий

Об этом в Facebook сообщила Лига Антитраста.

"НАПК выявило коррупциогенные факторы в постановлении Кабинета министров о создании Национального оператора на рынке табачных изделий", - говорится в сообщении.

При этом в НАПК отметили, что агентство уже не сможет проанализировать проект, поскольку правительство 9 сентября успело его принять.

Однако отмечается, что НАПК осуществило мониторинг положений уже принятого постановления и выявило в нем коррупциогенные факторы, содействующие или способные содействовать коррупционным правонарушениям. В связи с этим агентство направит обращение в Министерство юстиции с предложением включить указанное постановление в план проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов.

Кроме того, по информации Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и Министерства внутренних дел, указанный проект постановления к ним на согласование не поступал несмотря на то, что Министерство финансов в письме правительству отметило необходимость согласования проекта постановления с АМКУ.

Как отмечает Лига Антитраста, постановление фактически легализует монопольное положение компании "Тедис" на рынке оптовой реализации табачных изделий.

Напомним, 9 сентября Кабинет министров принял распоряжение о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий".

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