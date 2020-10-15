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Espreso.tvОбществоКСУ рассмотрит конституционность создания оператора на рынке табака

КСУ рассмотрит конституционность создания оператора на рынке табака

В Конституционный суд поступило представление 46 нардепов о конституционности создания Национального оператора на рынке табачных изделий

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Конституционный Суд Украины 15 октября 2020 года поступило конституционное представление 46 народных депутатов Украины, в котором они просят проверить на соответствие Конституции постановление Кабинета Министров Украины "О реализации экспериментального проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий", - говорится в сообщении.

Обжалуемое постановление утверждает порядок реализации проекта.

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