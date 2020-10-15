КСУ рассмотрит конституционность создания оператора на рынке табака
15 октября, 2020, 19:39
В Конституционный суд поступило представление 46 нардепов о конституционности создания Национального оператора на рынке табачных изделий
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"В Конституционный Суд Украины 15 октября 2020 года поступило конституционное представление 46 народных депутатов Украины, в котором они просят проверить на соответствие Конституции постановление Кабинета Министров Украины "О реализации экспериментального проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий", - говорится в сообщении.
Обжалуемое постановление утверждает порядок реализации проекта.
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