КСУ рассмотрит конституционность создания оператора на рынке табака

15 октября, 2020, 19:39

В Конституционный суд поступило представление 46 нардепов о конституционности создания Национального оператора на рынке табачных изделий

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Конституционный Суд Украины 15 октября 2020 года поступило конституционное представление 46 народных депутатов Украины, в котором они просят проверить на соответствие Конституции постановление Кабинета Министров Украины "О реализации экспериментального проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий", - говорится в сообщении.

Обжалуемое постановление утверждает порядок реализации проекта.