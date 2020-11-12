"Практически все министры ко мне приходят, я с ними разговариваю", - политтехнолог Подоляк

12 ноября, 2020, 14:15

Политтехнолог команды президента Владимира Зеленского рассказал, как координирует информационную политику с министрами

Об этом советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил в интервью "Украинской правде".

На вопрос журналистов, готовит ли он министров к телеэфирам, тот сказал: "Я встречаюсь с ними. Подготовка к эфиру - это более сложный комплекс. Подготовка к эфиру должна включать в себя работу пресс-службы самого Министерства".

Подоляк упомянул, что готовит к телеэфирам министра финансов Марченко.

"Смотрите, практически все министры, в зависимости от той или иной темы, ко мне приходят, я с ними разговариваю. Например, министр экономики. Мы с ним часто обсуждаем вопросы, касающиеся, например, макроэкономики. Например, условно говоря, министр финансов Сергей Марченко приходит, мы с ним обсуждаем вопросы..." - заявил Подоляк.

Журналисты спросили политтехнолога, кто дал ему полномочия разговаривать со всеми министрами, на что тот ответил: "Я не вижу в этом полномочий, что именно здесь полномочия?"

На это интервьюеры уточнили вопрос:

"Чья это инициатива, когда вы готовите людей не из Офиса, а министров, например? Инициатива исходит от них? Или от Офиса президента?"

Подоляк ответил:

"Еще раз, вы неправильно ставите акцент. Не то, что мы готовим в приказном порядке, нет. Мы координируем точку зрения. Какую точку зрения? Вот есть президент. Он видит развитие так. Когда приходит министр, он может видеть это иначе".

По его словам, в Офисе президента хотят понять, где у них различия в видениях с министрами.

"Мы должны говорить в один голос, чтобы это не выглядело, как щука, рак и лебедь", - подчеркнул политтехнолог.

Напомним, 12 ноября политтехнолог команды Зеленского и советник председателя ОПУ Михаил Подоляк рассказал, что президент Владимир Зеленский лечится в ведомственной больнице "Феофания".

В то же время пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что болезнь протекает в легкой форме.

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