Зеленский и Ермак активны и имеют легкие симптомы болезни, - Мендель

12 ноября, 2020, 10:59

Об этом пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала на своей странице в Facebook.

Мендель прокомментировала заявление советника главы ОПУ Михаила Подоляка о том, что Зеленский и Ермак лечатся в больнице "Феофания".

"Президент действительно из Офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией. Президент и руководитель его офиса уже провели оттуда несколько совещаний, там же вечером во вторник президент общался с канцлером Ангелой Меркель", - пояснила пресс-секретарь Зеленского.

По ее словам, состояние здоровья Зеленского и Ермака нормальное.

"Оба активные, у них легкие симптомы болезни", - добавила Мендель.