Зеленский и Ермак активны и имеют легкие симптомы болезни, - Мендель
Об этом пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала на своей странице в Facebook.
Мендель прокомментировала заявление советника главы ОПУ Михаила Подоляка о том, что Зеленский и Ермак лечатся в больнице "Феофания".
"Президент действительно из Офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией. Президент и руководитель его офиса уже провели оттуда несколько совещаний, там же вечером во вторник президент общался с канцлером Ангелой Меркель", - пояснила пресс-секретарь Зеленского.
По ее словам, состояние здоровья Зеленского и Ермака нормальное.
"Оба активные, у них легкие симптомы болезни", - добавила Мендель.
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- Ранее Подоляк заявил, что президент Владимир Зеленский и председатель Офиса президента Андрей Ермак, У которых подтвердили коронавирус, пока находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".
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