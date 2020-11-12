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Espreso.tvОбществоЗеленский и Ермак активны и имеют легкие симптомы болезни, - Мендель

Зеленский и Ермак активны и имеют легкие симптомы болезни, - Мендель

Президент Владимир Зеленский и руководитель ОПУ Андрей Ермак лечатся в государственной больнице "Феофания", у них легкие симптомы коронавируса

Об этом пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала на своей странице в Facebook.

Мендель прокомментировала заявление советника главы ОПУ Михаила Подоляка о том, что Зеленский и Ермак лечатся в больнице "Феофания".

"Президент действительно из Офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией. Президент и руководитель его офиса уже провели оттуда несколько совещаний, там же вечером во вторник президент общался с канцлером Ангелой Меркель", - пояснила пресс-секретарь Зеленского.

По ее словам, состояние здоровья Зеленского и Ермака нормальное.

"Оба активные, у них легкие симптомы болезни", - добавила Мендель.

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