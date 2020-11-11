Степанов назвал ожидаемую продолжительность карантина выходного дня
11 ноября, 2020, 15:38
Правительство планирует ввести карантин выходного дня сроком на три недели
Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Еспресо.TV".
"Нам нужно три таких выходных подряд. Мы говорим о конце ноября - начале декабря", - сказал Степанов.
Карантин выходного дня начнет действовать с 14 ноября, предварительно продлится до 30 ноября.
- Напомним, Минздрав инициировал введение карантина выходного дня.
- В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что карантин выходного дня продлится несколько недель. Ожидается, что он поможет избежать полного локдауна.
- Так, 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 11 ноября.
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