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Espreso.tvОбществоСтепанов назвал ожидаемую продолжительность карантина выходного дня

Степанов назвал ожидаемую продолжительность карантина выходного дня


фото: glavcom
Правительство планирует ввести карантин выходного дня сроком на три недели

Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Еспресо.TV".

"Нам нужно три таких выходных подряд. Мы говорим о конце ноября - начале декабря", - сказал Степанов.

Карантин выходного дня начнет действовать с 14 ноября, предварительно продлится до 30 ноября.

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