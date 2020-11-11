Степанов назвал ожидаемую продолжительность карантина выходного дня

11 ноября, 2020, 15:38

Правительство планирует ввести карантин выходного дня сроком на три недели

Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Еспресо.TV".

"Нам нужно три таких выходных подряд. Мы говорим о конце ноября - начале декабря", - сказал Степанов.

Карантин выходного дня начнет действовать с 14 ноября, предварительно продлится до 30 ноября.

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