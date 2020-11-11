Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 10 611 новых случаев
В частности, заболели 350 детей и 493 медработники, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за последние сутки:
- госпитализировано - 1453 человека;
- летальных случаев - 191;
- выздоровели - 6802 человека;
- тестирований за сутки - 73 285 (в том числе методом ПЦР - 43908, методом ИФА - 29377).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 489 808 человек;
- выздоровели - 221 459 человек;
- летальных исходов - 8947;
- проведения ПЦР-тестов - 3735166.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 46632 случаи;
Винницкая область - 12 970 случаев;
Волынская область - 17 236 случаев;
Днепропетровская область - 18 690 случаев;
Донецкая область - 15 066 случаев;
Житомирская область - 20 194 случая;
Закарпатская область - 18 056 случаев;
Запорожская область - 15 285 случаев;
Ивано-Франковская область - 25 643 случая;
Киевская область - 21 731 случай;
Кировоградская область - 3280 случаев;
Луганская область - 4738 случаев;
Львовская область - 34 988 случаев;
Николаевская область - 11092 случаи;
Одесская область - 30 041 случай;
Полтавская область - 13 143 случая;
Ровенская область - 23 035 случаев;
Сумская область - 15 662 случая;
Тернопольская область - 22 549 случаев;
Харьковская область - 44 948 случаев;
Херсонская область - 6075 случаев;
Хмельницкая область - 20 826 случаев;
Черкасская область - 11 063 случая;
Черновицкая область - 26 301 случай;
Черниговская область - 10 564 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
10611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 11 ноября 2020 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов вторник, 10 Ноябрь 2020
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