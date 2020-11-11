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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки обнаружили 10 611 новых случаев

Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 10 611 новых случаев

10611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 11 ноября 2020 года

В частности, заболели 350 детей и 493 медработники, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за последние сутки:

  • госпитализировано - 1453 человека;
  • летальных случаев - 191;
  • выздоровели - 6802 человека;
  • тестирований за сутки - 73 285 (в том числе методом ПЦР - 43908, методом ИФА - 29377).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 489 808 человек;
  • выздоровели - 221 459 человек;
  • летальных исходов - 8947;
  • проведения ПЦР-тестов - 3735166.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 46632 случаи;

Винницкая область - 12 970 случаев;

Волынская область - 17 236 случаев;

Днепропетровская область - 18 690 случаев;

Донецкая область - 15 066 случаев;

Житомирская область - 20 194 случая;

Закарпатская область - 18 056 случаев;

Запорожская область - 15 285 случаев;

Ивано-Франковская область - 25 643 случая;

Киевская область - 21 731 случай;

Кировоградская область - 3280 случаев;

Луганская область - 4738 случаев;

Львовская область - 34 988 случаев;

Николаевская область - 11092 случаи;

Одесская область - 30 041 случай;

Полтавская область - 13 143 случая;

Ровенская область - 23 035 случаев;

Сумская область - 15 662 случая;

Тернопольская область - 22 549 случаев;

Харьковская область - 44 948 случаев;

Херсонская область - 6075 случаев;

Хмельницкая область - 20 826 случаев;

Черкасская область - 11 063 случая;

Черновицкая область - 26 301 случай;

Черниговская область - 10 564 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

10611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 11 ноября 2020 года. В частности,...

Опубликовано Максим Степанов вторник, 10 Ноябрь 2020

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