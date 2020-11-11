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Espreso.tvОбществоПравительство вводит карантин выходного дня, - Шмыгаль

Правительство вводит карантин выходного дня, - Шмыгаль

Кабинет министров ввел карантин выходного дня в Украине

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 11 ноября, передает Эспрессо.TV.

В Украине вводят карантин выходного дня. Жесткие ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Так, в выходные будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работа театров и проведения массовых мероприятий. Кроме того, запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы. В то же время заведения общественного питания смогут предоставлять услуги на вынос.

В свою очередь при карантине выходного дня останутся работать продуктовые магазины, аптеки, АЗС, объекты торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами.

Также смогут работать финансовые учреждения, СТО, доставка еды. В обычном порядке будет осуществляться инкассация и перевозка валютных ценностей.

Общественный транспорт продолжает работать, а рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей только на вынос.

Карантин выходного дня введут уже в ближайшие выходные - 14-15 ноября.

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