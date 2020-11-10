Футболист "Шахтера" рассказал, что написал капитан "Динамо", который нанес ему тяжелую травму
Об этом сообщает "Футбол 1" .
По его словам, Сидорчук поступил благородно и после матча извинился, что нанес ему травмы.
"Это был игровой момент, у каждого могут быть такие ошибки. Сидорчук поступил по-человечески - написал мне, извинился", - сказал Корниенко.
Вместе с тем он выразил сожаление, что из-за травмы не сможет дебютировать в составе сборной Украины, в которой был впервые вызван главным тренером Андреем Шевченко.
"Честно сказать, когда получил вызов, был очень доволен. Каждый футболист мечтает о таком вызове. Настроение было положительное, готов был ехать, доказывать, а когда мне сказали на 99%, что ты не поедешь, где-то маленькая слеза потекла, честно могу сказать. Потом я как-то взял себя в руки и понял, что не надо опускать голову. надо надеяться на то, что вернусь сильнее и обнаружу себя еще лучше", - добавил Корниенко.
21-летний Виктор Корниенко сыграл за "Шахтер" в нынешнем сезоне 10 матчей и сделал 2 результативные передачи.
- Напомним, 8 ноября в чемпионате Украины "Шахтер" из-за численного превосходства победил "Динамо" - 3:0.
- 9 ноября стало известно, что в матчах Лиги наций сборной Украины не помогут защитники Денис Попов и Виктор Корниенко и форвард Артем Кравец.
- Позже стало известно, что защитник "Шахтера" Виктор Корниенко выбыл из-за травмы до конца 2020 года .
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