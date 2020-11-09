Сборная Украины потеряла еще трех футболистов перед решающими матчами Лиги наций

9 ноября, 2020, 19:37

В матчах Лиги наций сборной Украине не помогут защитники Денис Попов и Виктор Корниенко и форвард Артем Кравец

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Центрбэк "Динамо" получил положительный тест на коронавирус. А левый защитник "Шахтера" и центральный нападающий турецкого "Коньяспора" не помогут национальной команде из-за травм.

В товарищеском матче с Польшей команда Шевченко встретится 11 ноября, против Германии сыграет 14 ноября, а против Швейцарии - 17 ноября. Все матчи украинцы проведут на выезде.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Юрий Панькив ("Александрия"), Дмитрий Резник ("Ворскла").

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (все - "Шахтер"), Илья Забарный ("Динамо"), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба - "Динамо"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош ", Венгрия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко (" Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ( "Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ( "Шахтер").