Сборная Украины потеряла еще трех футболистов перед решающими матчами Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Центрбэк "Динамо" получил положительный тест на коронавирус. А левый защитник "Шахтера" и центральный нападающий турецкого "Коньяспора" не помогут национальной команде из-за травм.
В товарищеском матче с Польшей команда Шевченко встретится 11 ноября, против Германии сыграет 14 ноября, а против Швейцарии - 17 ноября. Все матчи украинцы проведут на выезде.
Состав сборной Украины:
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Юрий Панькив ("Александрия"), Дмитрий Резник ("Ворскла").
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (все - "Шахтер"), Илья Забарный ("Динамо"), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба - "Динамо"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош ", Венгрия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко (" Вест Хэм", Англия).
Нападающие: Роман Яремчук ( "Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ( "Шахтер").
- 13 октября во 4-м туре Лиги наций сборная Украины победила Испанию со счетом 1:0.
- Сборные Германии и Швейцарии сыграли в результативную ничью.
- 9 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в команду голкипера полтавской "Ворсклы" Дмитрия Резника.
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