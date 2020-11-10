"Шахтер" потерял до конца года героя матча с "Реалом"

10 ноября, 2020, 09:08

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко выбыл из-за травмы до конца 2020 года

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

По словам директора департамента медицины "Шахтера" Дмитрия Скибинского, Виктора Корниенко в конце первого тайма матча чемпионата Украины с "Динамо" травмировал Сергей Сидорчук, который был удален за это с поля.

"Мы провели медицинский осмотр: выявлены разрыв латеральных связок голеностопа с частичным повреждением межберцового синдесмоза. В таком случае футболист был на пороге оперативного лечения. Это серьезная травма. Лечение и реабилитация Корниенко по предварительным оценкам продлится от четырех до шести недель", - сказал Скибинский.

Из-за травмы Виктор Корниенко не поехал в сборную Украины, куда получил дебютный вызов, и не сыграет во всех матчах "Шахтера", которые остались до конца года.

21-летний Виктор Корниенко стал одним из героев матча Лиги чемпионов против "Реала", в котором "Шахтер" 21 октября сенсационно победил в Мадриде 3: 2. Левый защитник отдал в той игре голевой пас.

В целом он сыграл в нынешнем сезоне 10 матчей и сделал 2 результативные передачи.

9 ноября стало известно, что в матчах Лиги наций сборной Украины не помогут защитники Денис Попов и Виктор Корниенко и форвард Артем Кравец.

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