"Шахтер" потерял до конца года героя матча с "Реалом"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
По словам директора департамента медицины "Шахтера" Дмитрия Скибинского, Виктора Корниенко в конце первого тайма матча чемпионата Украины с "Динамо" травмировал Сергей Сидорчук, который был удален за это с поля.
"Мы провели медицинский осмотр: выявлены разрыв латеральных связок голеностопа с частичным повреждением межберцового синдесмоза. В таком случае футболист был на пороге оперативного лечения. Это серьезная травма. Лечение и реабилитация Корниенко по предварительным оценкам продлится от четырех до шести недель", - сказал Скибинский.
Из-за травмы Виктор Корниенко не поехал в сборную Украины, куда получил дебютный вызов, и не сыграет во всех матчах "Шахтера", которые остались до конца года.
21-летний Виктор Корниенко стал одним из героев матча Лиги чемпионов против "Реала", в котором "Шахтер" 21 октября сенсационно победил в Мадриде 3: 2. Левый защитник отдал в той игре голевой пас.
В целом он сыграл в нынешнем сезоне 10 матчей и сделал 2 результативные передачи.
- Напомним, 8 ноября в чемпионате Украины "Шахтер" из-за численного превосходства победил "Динамо" - 3: 0 .
- 9 ноября стало известно, что в матчах Лиги наций сборной Украины не помогут защитники Денис Попов и Виктор Корниенко и форвард Артем Кравец.
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