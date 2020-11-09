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Espreso.tvСпортШевченко вызвал в сборную Украины чемпиона мира по футболу

Шевченко вызвал в сборную Украины чемпиона мира по футболу


фото: uaf.ua
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вызвал в национальную команду голкипера полтавской "Ворсклы" Дмитрия Резника

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Положительный тест на COVID-19 получил Георгий Бущан - один из трех голкиперов, ранее вызванных в сборную Украины по футболу. Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко пригласил в состав сине-желтых еще двух вратарей - Юрия Панькова из "Александрии" и Дмитрия Резника из "Ворсклы".

В текущем сезоне 21-летний Резник провел за полтавский клуб 9 матчей, из них 5 "на ноль", пропустил 6 голов. В 2019 году вместе с молодежной сборной Украины U19 стал чемпионом мира по футболу.

В товарищеском матче с Польшей команда Шевченко встретится 11 ноября, против Германии сыграет 14 ноября, а против Швейцарии - 17 ноября. Все матчи украинцы проведут на выезде.

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