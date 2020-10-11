Лига наций: как выглядит турнирная таблица после поражения Украины от Германии

11 октября, 2020, 07:01

Сборная Украины проиграла в 3-м туре группового раунда Лиги наций Германии и опустилась на третье место

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Команда Андрея Шевченко 10 октября уступила на своем поле Германии 1:2 и с 3 очками опустилась в группе A4 на третье место. Германия набрала 5 пунктов и вышла на вторую позицию.

Лидирует в квартете Испания, которая в 3-м туре обыграла дома Швейцарию 1:0 и имеет 7 баллов. Швейцарцы с 1 очком - четвертые.

10 октября сборная Украины в 3-м туре группового раунда Лиги наций уступила в Киеве Германии.

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