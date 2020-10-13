 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСборная Украины победила Испанию в Лиге наций

Сборная Украины победила Испанию в Лиге наций


фото: Getty Images
В 4-м туре Лиги наций сборная Украины победила Испанию со счетом 1:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Победный гол в матче был забит на 76-й минуте. После роскошной передачи Андрея Ярмоленка Виктор Цыганков из-за пределов штрафной точно пробил в ворота Давида Де Хеа.

После 4-х матчей национальная команда Украины делит 2-3 место с Германией, у команд по 6 очков. Испания с 7 баллами первая. Швейцария занимает последнюю строчку с 2 пунктами.

Лига наций

4-й тур

13 октября

Украина - Испания 1:0

Гол: Цыганков, 76

Украина: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарний, Соболь, Макаренко, Сидорчук (Коваленко, 60), Шапаренко, Зубков (Цыганков, 65), Яремчук, Ярмоленко.

Испания: Де Хеа, Навас, Рамос, Торрес, Родригес, Родри, Каналес (Ольмо, 73), Мерино (Себальйос, 46), Родриго, Траоре, Фати (Торрес, 58).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать