Сборная Украины победила Испанию в Лиге наций

13 октября, 2020, 23:35

В 4-м туре Лиги наций сборная Украины победила Испанию со счетом 1:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Победный гол в матче был забит на 76-й минуте. После роскошной передачи Андрея Ярмоленка Виктор Цыганков из-за пределов штрафной точно пробил в ворота Давида Де Хеа.

После 4-х матчей национальная команда Украины делит 2-3 место с Германией, у команд по 6 очков. Испания с 7 баллами первая. Швейцария занимает последнюю строчку с 2 пунктами.

Лига наций

4-й тур

13 октября

Украина - Испания 1:0

Гол: Цыганков, 76

Украина: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарний, Соболь, Макаренко, Сидорчук (Коваленко, 60), Шапаренко, Зубков (Цыганков, 65), Яремчук, Ярмоленко.

Испания: Де Хеа, Навас, Рамос, Торрес, Родригес, Родри, Каналес (Ольмо, 73), Мерино (Себальйос, 46), Родриго, Траоре, Фати (Торрес, 58).

13 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заверил, что против Испании в Лиге наций наша команда должна сыграть более агрессивно , чем в сентябрьском матче.

Украинская ассоциация футбола сократила количество разрешенных билетов на матч Украина-Испания за 2:00 до начала встречи.

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