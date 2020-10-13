Сборная Украины победила Испанию в Лиге наций
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Победный гол в матче был забит на 76-й минуте. После роскошной передачи Андрея Ярмоленка Виктор Цыганков из-за пределов штрафной точно пробил в ворота Давида Де Хеа.
После 4-х матчей национальная команда Украины делит 2-3 место с Германией, у команд по 6 очков. Испания с 7 баллами первая. Швейцария занимает последнюю строчку с 2 пунктами.
Лига наций
4-й тур
13 октября
Украина - Испания 1:0
Гол: Цыганков, 76
Украина: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарний, Соболь, Макаренко, Сидорчук (Коваленко, 60), Шапаренко, Зубков (Цыганков, 65), Яремчук, Ярмоленко.
Испания: Де Хеа, Навас, Рамос, Торрес, Родригес, Родри, Каналес (Ольмо, 73), Мерино (Себальйос, 46), Родриго, Траоре, Фати (Торрес, 58).
- 13 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заверил, что против Испании в Лиге наций наша команда должна сыграть более агрессивно , чем в сентябрьском матче.
- Украинская ассоциация футбола сократила количество разрешенных билетов на матч Украина-Испания за 2:00 до начала встречи.
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