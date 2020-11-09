Коронавирус в Украине: 8687 новых случаев
9 ноября, 2020, 08:23
По состоянию на утро понедельника, 9 ноября, в Украине в течение суток выявлено 8687 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавируса
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
За сутки выявлено 8687 новых случаев коронавируса.
за последние сутки:
- госпитализированы - 1100 человек;
- летальных случаев - 115;
- выздоровели - 2277 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 41 114 (в т.ч. методом ПЦР - 34393, методом ИФА - 6721).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 469 018 человек;
- выздоровели - 209 143 человека;
- летальных исходов - 8565;
- проведения ПЦР-тестов - 3648292.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 44920 случаев;
Винницкая область - 12 566 случаев;
Волынская область - 16 436 случаев;
Днепропетровская область - 17 965 случаев;
Донецкая область - 14 190 случаев;
Житомирская область - 18 970 случаев;
Закарпатская область - 17 192 случая;
Запорожская область - 14 105 случаев;
Ивано-Франковская область - 24 494 случая;
Киевская область - 20 410 случаев;
Кировоградская область - 3142 случая;
Луганская область - 4539 случаев;
Львовская область - 33 754 случая;
Николаевская область - 10 559 случаев;
Одесская область - 28 728 случаев;
Полтавская область - 12 204 случая;
Ровенская область - 22 140 случаев;
Сумская область - 14 863 случая;
Тернопольская область - 22 216 случаев;
Харьковская область - 43 930 случаев;
Херсонская область - 5558 случаев;
Хмельницкая область - 19 839 случаев;
Черкасская область - 10 723 случая;
Черновицкая область - 25 411 случаев;
Черниговская область - 10 164 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что в Украине с 9 ноября вступили в силу новые зоны адаптивного карантина . В "красной" зоне находятся 13 областных центров.
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