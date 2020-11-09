Коронавирус в Украине: 8687 новых случаев

9 ноября, 2020, 08:23

По состоянию на утро понедельника, 9 ноября, в Украине в течение суток выявлено 8687 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавируса

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

За сутки выявлено 8687 новых случаев коронавируса.

за последние сутки:

госпитализированы - 1100 человек;

летальных случаев - 115;

выздоровели - 2277 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 41 114 (в т.ч. методом ПЦР - 34393, методом ИФА - 6721).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 469 018 человек;

выздоровели - 209 143 человека;

летальных исходов - 8565;

проведения ПЦР-тестов - 3648292.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 44920 случаев;

Винницкая область - 12 566 случаев;

Волынская область - 16 436 случаев;

Днепропетровская область - 17 965 случаев;

Донецкая область - 14 190 случаев;

Житомирская область - 18 970 случаев;

Закарпатская область - 17 192 случая;

Запорожская область - 14 105 случаев;

Ивано-Франковская область - 24 494 случая;

Киевская область - 20 410 случаев;

Кировоградская область - 3142 случая;

Луганская область - 4539 случаев;

Львовская область - 33 754 случая;

Николаевская область - 10 559 случаев;

Одесская область - 28 728 случаев;

Полтавская область - 12 204 случая;

Ровенская область - 22 140 случаев;

Сумская область - 14 863 случая;

Тернопольская область - 22 216 случаев;

Харьковская область - 43 930 случаев;

Херсонская область - 5558 случаев;

Хмельницкая область - 19 839 случаев;

Черкасская область - 10 723 случая;

Черновицкая область - 25 411 случаев;

Черниговская область - 10 164 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что в Украине с 9 ноября вступили в силу новые зоны адаптивного карантина . В "красной" зоне находятся 13 областных центров.

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