Украина рассматривает возможность закупать вакцину от COVID-19 в Бразилии, где тестируют и российские образцы, - StateWatch

9 ноября, 2020, 11:33

Украина рассматривает возможность закупать вакцину от COVID-19 через Бразилию, но там тестируют и российские образцы

Об этом сообщила общественная организация StateWatch.

Согласно сообщению, посольство Украины в Федеративной Республике Бразилия направило запросы относительно перспектив экспорта вакцины против COVID-19 на бразильские государственные институты, которые являются партнерами их производителей, а также направило в Украине подробную информацию об иностранных производителях, которые тестируют вакцину на территории Бразилии.

Соответствующее письмо посла Украины в Федеративной Республике Бразилии в Министерство охраны здоровья (МОЗ) и Министерства иностранных дел (МИД) располагает StateWatch.

В то же время отмечается, что посольство предупредило правительство Украины, что в первую очередь Бразилия удовлетворять потребности внутреннего рынка, который составляет более 210 млн человек, и отметило, что Бразилия не является разработчиком вакцин, а только тестирует их и закупает смеси для дальнейшего производства в стране.

По состоянию на конец сентября 2020 вакцины в Бразилии находились на III этапе тестирования. Четыре вакцины считались наиболее перспективными против коронавируса.

Это, в частности, вакцина, разработанная Университетом Оксфорд и британской компанией AstraZeneca. Ее смесей в Бразилию предполагалось поставить для производства 100 400 000 доз вакцины. Также страна должна была получить технологии ее производства. Эта вакцина должна быть готова для дистрибуции в первом квартале 2021 Цена за дозу оценивается в 3-4 долл. США.

Кроме того, Бразилия тестирует вакцину Coronavac китайской компании Sinovac Biotech. К концу года она должна получить 46 млн доз вакцины, в марте 2021 - еще 15 млн доз. Завод по производству этой вакцины в Бразилии должен быть закончен в 2022 году.

Еще одним образцом вакцина американской компании Pfizer и немецкой Biotech. По состоянию на конец сентября велись переговоры о получении в дальнейшем доз вакцины, а результаты по их эффективности ожидались в октябре этого года.

Другим перспективным образцом вакцины разработан американской компанией Jassen-Cilag, которая относится к группе Johnson & Johnson. 18 августа 2020 Национальное агентство санитарного надзора (АНВИЗА) предоставила разрешение на проведение III этапа тестирования этой вакцины в Бразилии.

Впрочем, в письме говорится также о том, что 12 августа 2020 года Правительство штата Парана подписало Меморандум о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций для расширения технического сотрудничества, трансфера технологий и проведения исследований по российской вакцины «Sputnik-V», а 11 сентября Правительство штата Баия заключил соглашение о сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций по поставкам 50 млн доз российской вакцины против COVID-19 «Sputnik-V». Проведение клинических исследований этой вакцины планировалось с октября 2020 года.

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