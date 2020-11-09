9 ноября, 2020, 10:28

За прошедшую неделю госпитализировано на 2 тыс. пациентов с коронавирусом больше, чем неделей ранее. В течение недели госпитализировали 9234 человека

Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"В течение недели госпитализировали 9234 человека, что на 2 тыс. больше, чем за предыдущую неделю. Более 28 тыс. человек находятся в медучреждениях с COVID-19 или подозрением", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, за неделю коронавирус обнаружили в 66 824 тыс. Человек, что на 13,5 тыс. Больше, чем за предыдущую неделю.

Кроме того, увеличилось и количество ПЦР-тестирования за неделю - более чем на 8 тыс.

"Напряженная ситуация с тестированием остается в Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской областях", - добавил министр.

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