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Espreso.tvОбществоCOVID-19 в Украине: 9397 новых случаев

COVID-19 в Украине: 9397 новых случаев

По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября 2020 года, в Украине за прошедшие сутки выявлено 9397 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Об этом со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны передает Еспресо.TV.

Суммарные показатели:

выявлено - 460 331 (+9397)

умерли - 8450 (+138)

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выздоровели - 206 866 (+2637)

болеют - 245 015 (+6622);

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подозревают - 537461 (+8 987).

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