COVID-19 в Украине: 9397 новых случаев

8 ноября, 2020, 09:43

По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября 2020 года, в Украине за прошедшие сутки выявлено 9397 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Об этом со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны передает Еспресо.TV.

Суммарные показатели:

выявлено - 460 331 (+9397)

умерли - 8450 (+138)

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выздоровели - 206 866 (+2637)

болеют - 245 015 (+6622);

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подозревают - 537461 (+8 987).

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, до конца ноября может быть до 15 тыс. новых случаев COVID-19 в день, а к концу года эта цифра может достичь 20 тыс.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов считает, что, для того чтобы в Украине уменьшить количество случаев коронавируса и разорвать цепь передачи, нужен полный жесткий карантин продолжительностью не менее 21 день.

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