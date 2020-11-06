Чтобы разорвать цепь передачи COVID-19 надо полный локдаун на 21 день, - Степанов

6 ноября, 2020, 19:36

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что, для того чтобы в Украине уменьшить количество случаев заболевания коронавирусом и разорвать цепь передачи, надо как минимум 21 день полного локдауна

Об этом он заявил в интервью НВ.

"Лучший сценарий - это полный локдаун. Все запретить, полностью разорвать цепь передачи болезни, минимум на 21 день. Потому что максимальный инкубационный период 21 день", - отметил Степанов.

Он отметил, что Украина пока не может себе позволить полный локдаун.

"При полном локдауне люди будут терять работу, людям элементарно не будет за что покупать даже продукты питания. Мы не можем сейчас себе позволить того, что было весной", - добавил министр.

Напомним, в течение суток 4 ноября был зафиксирован 9 721 новый случай инфицирования коронавирусом (из них дети - 304, медработники - 468), 201 пациент скончался, 10 762 - выздоровели.

Отметим, в Украине введут новые карантинные ограничения и запреты для "оранжевой" зоны.

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