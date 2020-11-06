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Espreso.tvОбществоЧтобы разорвать цепь передачи COVID-19 надо полный локдаун на 21 день, - Степанов

Чтобы разорвать цепь передачи COVID-19 надо полный локдаун на 21 день, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что, для того чтобы в Украине уменьшить количество случаев заболевания коронавирусом и разорвать цепь передачи, надо как минимум 21 день полного локдауна

Об этом он заявил в интервью НВ.

"Лучший сценарий - это полный локдаун. Все запретить, полностью разорвать цепь передачи болезни, минимум на 21 день. Потому что максимальный инкубационный период 21 день", - отметил Степанов.

Он отметил, что Украина пока не может себе позволить полный локдаун.

"При полном локдауне люди будут терять работу, людям элементарно не будет за что покупать даже продукты питания. Мы не можем сейчас себе позволить того, что было весной", - добавил министр.

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