В Минздраве объяснили, куда обращаться, если к человеку с подозрением на COVID-19 не приезжает мобильная группа
Об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил сегодня, 17 октября 2020 года, в эфире программы "Pro здоровье" с Ириной Коваль на Еспрессо.TV.
"Надо обратиться к семейному врачу, в "скорую" или на горячую линию (Национальной службы здоровья - ред.). Горячая линия подскажет телефон дежурного врача, занимающегося этим участком. Спросят симптомы, передадут контакты или место жительства мобильний бригаде. Мобильная бригада приезжает - забирает", - отметил чиновник.
Национальная служба здоровья принимает звонки по короткому номеру 16-77.
"В случае, если мобильная бригада не приезжает, звоните на горячую линию Национальной службы здоровья, которая оплачивает работу этих мобильных бригад. (Деньги идут - ред.) на заработную плату, на расходные материалы и на горюче-смазочные материалы. Для того чтобы все покрывать. Это все покрыто из государственного бюджета", - подчеркнул Ляшко.
Он уточнил, что на забор образцов мобильными бригадами уже потрачено 100 млн грн.
"Не человек должен ехать в лабораторию - государственную или частную. Он должен позвонить врачу и к нему должна приехать мобильная бригада", - подытожил заместитель министра здравоохранения.
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- Напомним, тот, кто чувствует признаки заражения коронавирусом, должен не самостоятельно отправляться на прием к семейному врачу, а звонить ему. После этого, на основании предварительного телефонного разговора с таким пациентом, семейный врач направляет к этому человеку мобильную бригаду.
- Мобильная бригада отбирает образцы биологического материала для проведения анализа.
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