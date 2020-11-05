До конца года в Украине может быть до 20 тыс. случаев COVID-19 в сутки, - Шмыгаль
5 ноября, 2020, 15:06
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине до конца ноября может быть до 15 тыс. новых случаев COVID-19 в день, а к концу года эта цифра может достичь 20 тыс.
Об этом он заявил в комментарии журналистам 5 ноября, передает Еспресо.TV .
Шмыгаль отметил, что правительственные прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости до конца года.
"Мы до конца месяца можем получить 15 тыс. (новых случаев, - ред.) в день. Это уже не секрет, можно считать сегодняшние цифры... Обычная математика без других мер показывает, что у нас будут эти цифры. К концу года эта цифра может вырасти и до 20 тыс. человек в день", - подчеркнул премьер.
Он добавил, что сейчас медицинскую систему готовят к этому.
- Напомним, в течение суток 4 ноября было зафиксировано 9 850 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом, 193 пациента умерли, 8 378 - выздоровели.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-