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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине. В Минздраве рассказали, что делать с неподготовленными больницам и равнодушными врачами

Коронавирус в Украине. В Минздраве рассказали, что делать с неподготовленными больницам и равнодушными врачами

иллюстративное
фото: BBC
Ответственность за готовность больниц к потоку больных COVID-19 несет местная власть, а в том случае, если семейный врач не назначает анализы человеку с подозрением на коронавирус, можно перезаключить декларацию с другим специалистом. И уже не из государственной поликлиники, а с частной

Об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко объяснил сегодня, 17 октября 2020 года, в эфире программы "Pro здоровье" с Ириной Коваль на Еспрессо.TV.

"Министерство здравоохранения не управляет больницей и не является владельцем больницы. Это должны все понять. Министерство здравоохранения формирует политику и дает алгоритмы, которые должны соблюдать, плюс получает отчетную информацию, о которой и говорит. Потому что не может министерство управлять всеми учреждениями здравоохранения, которые есть в стране. Национальная служба здоровья оплачивает по программе медицинских гарантий определенные услуги, которые предоставляются в больнице. Когда мы говорим сейчас о ковидном пакете, то на ковидный пакет выделено 15 млрд грн. Законтрактовано уже 445 больниц, оказывающих помощь больным с коронавирусной болезнью. Эти средства расходуются на оплату труда медицинских работников, на закупку лекарственных средств и на покрытие текущих расходов. Поэтому, когда мы говорим, что нет в какой-то больнице лекарств, термометров, извините, это к главному врача и к местной власти, которая является владельцем этой больницы", - отметил Ляшко.

Соответственно, отметил заместитель министра, необходимо пересмотреть целесообразность пребывания этого руководителя в должности.

"Больницей управляет или областной, или районный совет. Вот сейчас мы будем делать выбор. Давайте выбирать тех депутатов, которые будут рассматривать и реагировать на ситуацию. Министерство здравоохранения четко прописало требования к контракту, который заключает областной совет с главным врачом. Сейчас - с медицинским директором и с директором заведения, которые должны управлять и делать менеджмент", - подчеркнул Ляшко.

Также, по его словам, не является безвыходной и ситуация с тем семейным врачом, который, как считает пациент, не должным образом относится к своим обязанностям, например, при весомых основаниях не назначает тестирование на COVID-19. В таком случае, как заявил Ляшко, можно заключить новую декларацию - даже с врачом в частном заведении.

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