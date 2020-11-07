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Espreso.tvОбществоВ Украине - под 11 тыс. зараженных COVID-19 за сутки

В Украине - под 11 тыс. зараженных COVID-19 за сутки


фото: sdxcentral.com
По состоянию на утро субботы, 7 ноября 2020 года, на территории Украины обнаружено 10 746 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в течение последних суток

Об этом со ссылкой на открытые данные Совета национальной безопасности и обороны информирует Еспресо.TV .

Суммарные показатели по стране:

выявлено - 450 934 (+10 746)

умерло - 8312 (+187)

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выздоровели - 204 229 (+8 685);

болеют - 238 393 (+1 874)

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подозревают - 528474 (+11 446).

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