5 ноября, 2020, 15:31

Вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предложил ввести на Донбасс полицейскую миссию ОБСЕ, а также привлечь Нацполицию

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Резников предлагает ввести на Донбасс полицейскую миссию ОБСЕ. Он подчеркнул, что она должна быть вооружена.

"Полицейская миссия на Донетчине и Луганщине - это новый вызов для ОБСЕ. В нашей концепции полицейская миссия должна обеспечивать охрану общественного порядка, быть вооружена легким стрелковым оружием и спецсредствами", - отметил Резников.

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для ТКГ содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения местных выборов 31 марта.

В плане Украині говорится, что обмен пленными в формате "всех на всех" должен состояться не позднее 15 декабря.

5 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что план Кравчука о проведении выборов в ОРДЛО "не соответствует Минским соглашениям".

Резников также заявил, что Украина в своем плане действий по оккупированного Донбасса предлагает распустить террористические организации "ЛНР" и "ДНР" .

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