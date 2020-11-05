План Украины по ОРДЛО предполагает самороспуск террористов "Л/ДНР", - Резников

5 ноября, 2020, 15:16

Украина в своем плане действий в отношении оккупированного Донбасса предлагает распустить террористические организации "ЛНР" и "ДНР"

Об этом заявил в интервью РБК-Украина вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Он отметил, что в переговорах принимают участие представители террористов и их подписи стоят под Минскими договоренностями.

"Их подписи стоят под Минскими соглашениями, без указания должностей, но ни для кого не секрет, что это были люди, которые называли себя руководителями каких-то квазиобразований. И конечно же в нашем плане действий мы ставим в качестве условия самороспуск этих формирований", - сказал Резников .

Подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для ТКГ содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения местных выборов 31 марта.

В плане Украины говорится, что обмен пленными в формате "всех на всех" должен состояться не позднее 15 декабря.

5 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что план Кравчука по проведению выборов в ОРДЛО " не соответствует Минским соглашениям".