"Автомайдан" и ЦПК анонсировали автопробег к дому главы КСУ со слоганом "Тупицкий - вали в Ростов!"

5 ноября, 2020, 15:02

7 ноября активисты планируют провести автопробег к дому председателя Конституционного суда Александра Тупицкого

Событие анонсировали в Facebook.

"Пришло время проехаться домой к председателю КСУ Александру Тупицкому и передать приглашение в Ростов (и не только его) лично", - пишут активисты.

Место сбора - вход на стадион "Динамо" (ул. Грушевского, 3) в 10:30.

"Призываем все проукраинские силы забыть о политике, ссорах, обидах и присоединиться к акции", - написали организаторы.