"Автомайдан" и ЦПК анонсировали автопробег к дому главы КСУ со слоганом "Тупицкий - вали в Ростов!"
5 ноября, 2020, 15:02
7 ноября активисты планируют провести автопробег к дому председателя Конституционного суда Александра Тупицкого
Событие анонсировали в Facebook.
"Пришло время проехаться домой к председателю КСУ Александру Тупицкому и передать приглашение в Ростов (и не только его) лично", - пишут активисты.
Место сбора - вход на стадион "Динамо" (ул. Грушевского, 3) в 10:30.
"Призываем все проукраинские силы забыть о политике, ссорах, обидах и присоединиться к акции", - написали организаторы.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку.
- 3 ноября, народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов зачитал в Раде обращение от нардепов "различных политических фракций и групп" с призывом к судьям КСУ, которые поддержали решение об отмене криминализации недостоверного декларирования, подать в отставку.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал судей Конституционного суда уйти в отставку, ведь "своими решениями они посягнули на нормы Конституции.
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