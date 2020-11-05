 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Автомайдан" и ЦПК анонсировали автопробег к дому главы КСУ со слоганом "Тупицкий - вали в Ростов!"

"Автомайдан" и ЦПК анонсировали автопробег к дому главы КСУ со слоганом "Тупицкий - вали в Ростов!"

7 ноября активисты планируют провести автопробег к дому председателя Конституционного суда Александра Тупицкого

Событие анонсировали в Facebook.

"Пришло время проехаться домой к председателю КСУ Александру Тупицкому и передать приглашение в Ростов (и не только его) лично", - пишут активисты.

Место сбора - вход на стадион "Динамо" (ул. Грушевского, 3) в 10:30.

"Призываем все проукраинские силы забыть о политике, ссорах, обидах и присоединиться к акции", - написали организаторы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 ноября, 2020 четверг

больше новостей

5 ноября, 2020 четверг

4 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать