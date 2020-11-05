ГБР получило решение Окружного админсуда Киева относительно исключения Сытника из госреестра
5 ноября, 2020, 08:34
Государственное бюро расследований получило постановление в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника
Об этом ГБР сообщил в ответ на запрос Радио Свобода .
"28.10.2020 Государственное бюро расследований получило частное определение Окружного административного суда Киева от 26.10.2020 по делу № 640/11970/20, которой обязано сообщить о принятых мерах не позднее одного месяца после поступления указанного постановления", - рассказали в пресс-службе.
При этом в ведомстве не уточнили содержание решения.
Согласно информации, которая была известна ранее, в ГБР должны были отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнение решения Конституционного суда.
- 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
- 16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.
- 26 октября ОАСК принял вычеркнуть из государственного реестра информацию о Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.
- По словам министра юстиции Дениса Малюськи, Минюст не имеет правового основания или полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из Единого государственного реестра.
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Национальное антикоррупционное бюро Украины обещает обжаловать решение Окружного административного суда Киева относительно председателя бюро Артема Сытника.
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