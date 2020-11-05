ГБР получило решение Окружного админсуда Киева относительно исключения Сытника из госреестра

5 ноября, 2020, 08:34

Государственное бюро расследований получило постановление в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника

Об этом ГБР сообщил в ответ на запрос Радио Свобода .

"28.10.2020 Государственное бюро расследований получило частное определение Окружного административного суда Киева от 26.10.2020 по делу № 640/11970/20, которой обязано сообщить о принятых мерах не позднее одного месяца после поступления указанного постановления", - рассказали в пресс-службе.

При этом в ведомстве не уточнили содержание решения.

Согласно информации, которая была известна ранее, в ГБР должны были отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнение решения Конституционного суда.