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Espreso.tvОбществоГБР получило решение Окружного админсуда Киева относительно исключения Сытника из госреестра

ГБР получило решение Окружного админсуда Киева относительно исключения Сытника из госреестра

Государственное бюро расследований получило постановление в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника

Об этом ГБР сообщил в ответ на запрос Радио Свобода .

"28.10.2020 Государственное бюро расследований получило частное определение Окружного административного суда Киева от 26.10.2020 по делу № 640/11970/20, которой обязано сообщить о принятых мерах не позднее одного месяца после поступления указанного постановления", - рассказали в пресс-службе.

При этом в ведомстве не уточнили содержание решения.

Согласно информации, которая была известна ранее, в ГБР должны были отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнение решения Конституционного суда.

  • 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
  • 16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.
  • 26 октября ОАСК принял вычеркнуть из государственного реестра информацию о Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.
  • По словам министра юстиции Дениса Малюськи, Минюст не имеет правового основания или полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из Единого государственного реестра.
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины обещает обжаловать решение Окружного административного суда Киева относительно председателя бюро Артема Сытника.

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