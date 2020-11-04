"Нельзя просто взять и ликвидировать КСУ": европарламентарии об инициативе Зеленского
Об этом постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер и заместитель председателя делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Виола фон Крамон заявили в интервью DW.
"То, что предлагает президент, уже само по себе является нарушением Конституции. Нельзя просто взять и ликвидировать Конституционный суд... Нельзя вылечить антиконституционные решения Конституционного суда антиконституционными мерами Верховной Рады", - подчеркнул немец Галер, представляющий фракцию Европейской народной партии (ЕНП).
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Фон Крамон сказала, что евродепутаты высказались в поддержку инициативы Зеленского распустить КСУ, о чем заявил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. "Мы не можем заставить президента взять и уволить всех судей Конституционного суда", - отметила немка фон Крамон из фракции Зеленых. Соответствующий законопроект Зеленского она назвала "очень сомнительным делом" и сослалась на письмо глав Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO), которые "настойчиво призывали не отвечать нарушением права на нарушение права", добавила евродепутат.
В то же время оба парламентария высказались за обновление КСУ, которое бы соответствовало законодательству Украины. По их мнению, в качестве примера следует взять отбор судей Высшего антикоррупционного суда Украины, к которому привлекли международных экспертов.
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Виола фон Крамон заявила, что отмена уголовной ответственности за ложные данные в декларациях - это ложный путь. По ее словам, именно возможность уголовного наказания заставила многих хорошо подумать, стоит ли баллотироваться в Верховную Раду.
"Когда речь идет только об административной ответственности (вместо уголовной, - ред.), то выше вероятность того, что все больше олигархов, людей будут баллотироваться в Раду для собственной пользы", - добавила политик.
"Определенные круги незаконно обогащались в течение многих лет. Граждане страны имеют надежду на то, что эта практика будет завершена. И значительный шаг на этом пути - это прозрачность", - подчеркнул Михаэль Галер.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Из-за отмены уголовного наказания за сокрытие доходов украинцев зовут под КСУ на акцию "Проводим судей-предателей в Ростов".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию.
- Судьи КСУ пожаловались Зеленскому и Разумкову на "постоянное давление" со стороны НАБУ, НАПК и "некоторых политиков".
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в Евросоюзе обеспокоены решениями КСУ относительно антикоррупционных органов и могут приостановить безвиз.
- Советник главы ОПУ Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал "обязательной" замену судей КСУ за решение по е-декларированию.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал действия КСУ признаком наличия плана против основ государственности.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку.
- Нардеп-"слуга" Александр Бакумов произнес обращение от депутатов "различных политических фракций и групп" с призывом к судьям КСУ, которые поддержали решение о е-декларированию, уйти в отставку.
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