"Нельзя просто взять и ликвидировать КСУ": европарламентарии об инициативе Зеленского

4 ноября, 2020, 12:37

В Европарламенте предостерегли от роспуска Конституционного суда по предложению президента Владимира Зеленского

Об этом постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер и заместитель председателя делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Виола фон Крамон заявили в интервью DW.

"То, что предлагает президент, уже само по себе является нарушением Конституции. Нельзя просто взять и ликвидировать Конституционный суд... Нельзя вылечить антиконституционные решения Конституционного суда антиконституционными мерами Верховной Рады", - подчеркнул немец Галер, представляющий фракцию Европейской народной партии (ЕНП).

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Фон Крамон сказала, что евродепутаты высказались в поддержку инициативы Зеленского распустить КСУ, о чем заявил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. "Мы не можем заставить президента взять и уволить всех судей Конституционного суда", - отметила немка фон Крамон из фракции Зеленых. Соответствующий законопроект Зеленского она назвала "очень сомнительным делом" и сослалась на письмо глав Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO), которые "настойчиво призывали не отвечать нарушением права на нарушение права", добавила евродепутат.

В то же время оба парламентария высказались за обновление КСУ, которое бы соответствовало законодательству Украины. По их мнению, в качестве примера следует взять отбор судей Высшего антикоррупционного суда Украины, к которому привлекли международных экспертов.

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Виола фон Крамон заявила, что отмена уголовной ответственности за ложные данные в декларациях - это ложный путь. По ее словам, именно возможность уголовного наказания заставила многих хорошо подумать, стоит ли баллотироваться в Верховную Раду.

"Когда речь идет только об административной ответственности (вместо уголовной, - ред.), то выше вероятность того, что все больше олигархов, людей будут баллотироваться в Раду для собственной пользы", - добавила политик.

"Определенные круги незаконно обогащались в течение многих лет. Граждане страны имеют надежду на то, что эта практика будет завершена. И значительный шаг на этом пути - это прозрачность", - подчеркнул Михаэль Галер.

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