Княжицкий заявил о недопустимости политического давления на КСУ

4 ноября, 2020, 11:45

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил о недопустимости давления народных депутатов на Конституционный суд

Об этом Княжицкий сказал во время выступления в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.

"Уважаемые коллеги! Вчера Конституционный Суд, как мы все об этом читали в прессе, должен был рассматривать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". К сожалению, это рассмотрение не состоялось. То есть, возможно, оно и состоялось, но ни одного решения не было принято. Произошло это, как бы обидно ни было мне говорить об этом, после визита коллеги Арахамии и коллег «Слуг народа» к голове Конституционного Суда, о чем они писали в социальных сетях. Уважаемые друзья, это недопустимо, когда политики давят на другие органы власти. Да, Конституционный суд совершил роковую, неразумную, глубокую ошибку, отменив е-декларирование. И мы обязательно это исправим, но это не повод давить на суд и входить в торги для того, чтобы уничтожать гуманитарную политику Украины, которая начала отстраиваться после Майдана", - сказал Княжицкий.

Нардеп отметил, что это не единственный пример политического давления на КСУ.

"К сожалению, это не первый такой случай. Накануне этого голосования в средствах массовой информации, принадлежащих действующему мэру Львова Андрею Садовому, появилась информация о том, что Суд якобы уже отменил закон о языке, чт очевидно было неправдой. Вчера появилось расследование журналистов, где это утверждается, и были выложены пленки из административного суда, где руководитель Офиса президента, в то время Андрей Богдан, другие высокопоставленные лица давили на суд для вмешательства в гуманитарную политику. Именно таким образом было разрешено показывать сериал "Сваты", где снимался актер, который выступал с антиукраинскими заявлениями и посещал оккупированный Крым. Именно таким образом было оказано давление для того, чтобы не выполнялся закон о том, чтобы церкви, имеющие центры в стране-оккупанта, назывались церквями, которые имеют центры в стране-оккупанта. Именно таким образом нивелируется вся наша проукраинская гуманитарная политика", - сказал Княжицкий.

Нардеп призвал участников политического процесса воздержаться от таких действий.

Фракция "Европейской Солидарности" призывает вас всех остановиться. У нас будет рассматриваться бюджет. Ни копейки мы не положили на архив, который должен быть создан при Институте национальной памяти. Мы уменьшили финансирование в музей Майдана. Друзья, какую страну мы сейчас строим? Да, мы много говорим о коррупции, которую должны преодолеть, но если мы строим здесь Вологодскую или Курскую область и думаем, что сможем построить ее не коррупционной руками большинства, это иллюзия. Ни диктатура, ни продолжение колонизации в Украине не пройдут. "Европейская Солидарность" выражает решительный протест против вмешательства в деятельность судебных органов власти. Спасибо", - подытожил Княжицкий.

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