Джошуа будет бить Усика все 12 раундов, - непобедимый украинский тяжеловес

3 ноября, 2020, 14:14

Украинский тяжеловес Владислав Сиренко заявил, что у Александра Усика будут большие проблемы в поединке против чемпиона мира Джошуа

Об этом сообщает Федерация бокса Украины .

По словам Владислава Сиренко, у Александра Усика были большие проблемы в поединке против британца Дерека Чисоры, который он выиграл по очкам. Поэтому против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа украинскому боксеру будет сложно.

"Джошуа гораздо опаснее Чисору. Он значительно моложе, он быстрее и просто значительно сильнее Дерека. Бой будет сверхтяжелым. Представьте, что так, как первые два-три раунда нашего Сашу бил Чисора, Джошуа будет бить все 12 раундов? Но психологическая устойчивость в Усика на высоченном уровне. Его уверенности можно только позавидовать ", - сказал Сиренко.

Вместе с тем он отметил, что победа Усика над Чисорой была ожидаемой.

"Александр был фаворитом, но начало боя был очень интересным. Чисора работал очень активно на старте, и это тоже для меня было неожиданно. Но я знал, что он очень быстро устанет. Для его роста вес в 120 кг - это очень много для боя против такого боксера, как Александр. Так и получилось - он устал и сдал свои позиции. в седьмом раунде Усик почти завершил досрочно. Он очень хорошо попал в Чисору, и если бы в раунде было еще 10 секунд - мог быть нокаут. Но и сам Александр очень устал под конец, все же много ударов пробил ", - отметил Сиренко.

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