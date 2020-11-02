Зеленский призвал "слуг" поддержать перезагрузку КСУ
Об этом сообщает ОПУ.
Зеленский отметил, что невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей КСУ.
"Любое новое решение парламента, которое попытается восстановить такую уголовную ответственность, будет априори неработающим. Его даже не надо будет заново обжаловать в Конституционном суде", - сказал он.
Зеленский отметил, что в таком случае любое уголовное обвинение за нарушение при декларировании даже после принятия нового закона об этом будет абсурдным и не будет иметь силы.
"Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. Иначе вы защищаете судей Конституционного суда", - добавил президент.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
- 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал демарш Конституционного суда проявлением заговора старых элит и олигархов против него и всей страны.
- 2 ноября журналисты опубликовали аудиозапись, где якобы президент Зеленский обращается к нардепам-"слугам" с просьбой поддержать его неотложный законопроект, обусловленный решением КСУ.
- Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что сегодня, 2 ноября, "слугам народа" предстоит встреча с президентом Владимиром Зеленским, где тот потребует поддержать законопроект о КСУ.
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