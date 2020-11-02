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Espreso.tvОбществоЗеленский призвал "слуг" поддержать перезагрузку КСУ

Зеленский призвал "слуг" поддержать перезагрузку КСУ


фото: Офіс президента
Президент Украины Владимир Зеленский призвал фракцию "Слуга народа" поддержать законопроект о перезагрузке Конституционного суда

Об этом сообщает ОПУ.

Зеленский отметил, что невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей КСУ.

"Любое новое решение парламента, которое попытается восстановить такую уголовную ответственность, будет априори неработающим. Его даже не надо будет заново обжаловать в Конституционном суде", - сказал он.

Зеленский отметил, что в таком случае любое уголовное обвинение за нарушение при декларировании даже после принятия нового закона об этом будет абсурдным и не будет иметь силы.

"Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. Иначе вы защищаете судей Конституционного суда", - добавил президент.

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