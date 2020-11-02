Зеленский призвал "слуг" поддержать перезагрузку КСУ

2 ноября, 2020, 21:11

Об этом сообщает ОПУ.

Зеленский отметил, что невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей КСУ.

"Любое новое решение парламента, которое попытается восстановить такую уголовную ответственность, будет априори неработающим. Его даже не надо будет заново обжаловать в Конституционном суде", - сказал он.

Зеленский отметил, что в таком случае любое уголовное обвинение за нарушение при декларировании даже после принятия нового закона об этом будет абсурдным и не будет иметь силы.

"Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. Иначе вы защищаете судей Конституционного суда", - добавил президент.

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