Демарш Конституционного суда - это проявление сговора старых элит и олигархов против президента, - Зеленский

1 ноября, 2020, 16:55

Об этом Зеленский написал в facebook.

"Давайте скажу несколько слов о нашем Конституционном суде, который на этой неделе решил противопоставить себя государству и обществу. Откровенно. Лицом к лицу. Как между своими. Потому что это уже вовсе не о честной политической конкуренции. И вовсе не о Конституции, верховенстве права, законности. И точно не о справедливом будущем. Скорее, это о традиционной нашей грязной политике, когда своим все, а обществу - нищета. Это о сговоре старых элит, которые вообще не хотят нормального государства здесь. Это о том, как нелься делать в современном мире", - написал Зеленский.

"Так вот, сегодня на одной чаше весов - уничтожение всего того, ради чего боролись на всех наших Майданах. Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? Или чтобы они не наглели все больше от безнаказанности, или чтобы государственный ресурс распределялся справедливо, а не только для избранных олигархов? Мы, общество, уже неоднократно говорили - да, хотим новых отношений. А вот Конституционный суд, судьи которого были назначены старой системой и моими предшественниками, теми же, которые всегда "руку на сердце" и рубашку готовы рвать за страну, считают иначе. Всем им очень нужно сохранение "касты неприкасаемых". Они (судьи) долго сидели в засаде. Пока не начались, наконец, проверки деклараций чиновников. Пока НАБУ уже от нашей власти не получило право на полноценную оперативно-розыскной работу. Пока не заработал Высший антикоррупционный благодаря смене власти в 2019-м. И вот тут им всем стало страшно. Очень. И сразу захотелось выйти из всех договоренностей о создании другой, прозрачной реальности. Формальные поводы найдены. И вдруг суд в ускоренном формате начинает рассматривать и отменять фундаментальные законы. Всю антикоррупцию. НАБУ, которому мы дали возможности. НАПК, которое начало тщательно смотреть, кто и сколько заработал и потратил. На очереди - тот же Высший антикоррупционный, который будет сажать топ-воров за решетку. Ну не хотят старые элиты платить по каким-либо счетам. Не хотят отвечать за свои шикарные годы бесконтрольного жизни", - отметил президент.

"На другой чаше весов - полноценная свобода. Полноценные права людей и гарантии справедливости. Полноценное современное государство, где любой чиновник может и должен декларировать свой доход и отправляться в тюрьму, если его расходы сильно превышают доходы. На другой чаше весов - все мы, граждане свободной страны. Той, которую мы до сих пор пытаемся вырвать у олигархов. Той, где нельзя наглеть, обворовывать, скупать министров и депутатов", - добавил Зеленский.

"Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда - это публичное проявление сговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство - залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят - на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете", - резюмировал Зеленский.

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