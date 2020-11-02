"Или кровавый хаос": Зеленский в партийном чате потребовал от "слуг" поддержки законопроекта о КСУ, - СМИ

2 ноября, 2020, 14:21

Журналисты опубликовали аудиозапись, где якобы президент Зеленский обращается к нардепам-"слугам" с просьбой поддержать его неотложный законопроект, обусловленный решением КСУ

Издание L B.ua обнародовало якобы аудиообращение президента Владимира Зеленского в партийном чате фракции "Слуга народа".

На записи Зеленский заявил, что пришло время "делать сложный, но обязательный выбор".

"Странное поведение судей Конституционного Суда в считанные часы поставило страну на грань катастрофы. Или страна снова будет втянута в кровавый хаос, или государство снова как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование. Или мы наконец станем действительно мощной политической силой и скажем свое слово - "нет". Нет лжи ", - говорится в записи.

В аудиозаписи голосом, похожим на Зеленского отмечается, что чуть больше года назад "удалось шокировать старую коррупционную политику". Также, якобы президент заявил, что не сомневается, что нардепов будут соблазнять и ломать сторонние силы, даже внутри фракции.

Читайте также: Представитель Рады в КСУ назвала "нарушением" резкое изменение расписания суда

"Время требует от нас правильных эмоций и смелости ... Сегодня надо показать свое единство, показать, что мы партия, которая умеет драться за себя, за свое имя, за свою политику. Неужели вы не видите, что другие партии, еще вчера должны были уйти в небытие, стоят в стороне и смеются. Может докажем, что мы намного сильнее? " - говорится в обращении, обнародованном журналистами.

Читайте также: КСУ 3 ноября планирует рассмотреть конституционность закона о фонде гарантирования вкладов

"Мы либо докажем, что являемся настоящей партией, которая умеет объединяться, или докажем, что такие, как все ... По итогам сегодняшних ваших решений, голосований, будем принимать глобальные решения, попробуем жестко перезагрузить всю систему", - отметил Зеленский.

Читайте также: КСУ планирует рассмотреть закон о государственном языке и положения Уголовного кодекса по спецконфискации

Он заявил, что "надо принять жесткие решения по Конституционному Суду. Обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности. Проживем и без просьб".

"История не судит победителей. И если я решу, что путь разрешения кризиса возможно только через предложенный закон - надо обязательно поддержать. Если мы найдем другой, менее конфликтный путь - будет другое решение", - обратился к нардепам Зеленский.

Читайте также: "Решение должно быть на этой неделе": Разумков о новом законе по электронному декларированию

"Но пока могу сказать только одно: последнее решение Конституционного суда, эти скандальные фундаментальных законов - прямой и быстрый путь к кровопролитию. И если тот хаос, который творит Конституционный Суд за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах. И, кстати, этот ответ общества будет жестким, но справедливым. Готовы ли мы поставить на кон смерть страны? А если нет, то вместе берем на себя ответственность и вместе восстанавливаем справедливость и законность ", - добавил президент в обращении к нардепам.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо