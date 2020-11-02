На 19:00 запланирована встреча фракции "Слуга народа" с Зеленским - Бутусов

2 ноября, 2020, 14:41

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что сегодня, 2 ноября, "слуги народа" встретятся с президентом Владимиром Зеленским, где тот требует поддержать законопроект о КСУ

Об этом он написал на странице в Facebook .

"На 19:00 запланирована встреча фракции "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским. Президент будет просить поддержку своего законопроекта, который подвергся жесткой критике оппозиции и многих адвокатов и юристов", - отметил Бутусов.

Он отметил, что многие "слуги" не подтвердили своего присутствия на встрече - по разным уважительным причинам.

"Судя по всему, Зеленскому придется проводить еще не одну встречу для консолидации голосов. Президенту нужно искать политико-правовое решение. Нужен консенсус и нужно объединять позиции с различными силами и во фракции, и в парламенте", - добавил Бутусов.

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