Посол Великобритании призвала правительство Украины и сторонников евроатлантического вектора сплотиться на фоне решений КСУ
2 ноября, 2020, 09:43
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что важно, чтобы правительство и все те, кто поддерживает евроатлантическое будущее, объединились
Об этом она написала в Twitter.
"Как и многие другие, я продолжаю внимательно следить за последними решениями Конституционного суда. Сейчас важно, чтобы правительство и все те, кто в Украине поддерживает евроатлантическое будущее, собрались вместе в этот решающий момент", - написала Симмонс.
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Группа депутатов Европейского парламента обнародовала заявление, в котором призывает Кабмин и Раду заполнить юридический пробел, возникший в результате решения КСУ относительно антикоррупционного законодательства.
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Like many others I continue to follow closely developments re recent Constitutional Court decisions. Right now it is important the government and all those in who support a Euro -Atlantic future come together at this defining moment #ukraine- Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 1, 2020
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