Посол Великобритании призвала правительство Украины и сторонников евроатлантического вектора сплотиться на фоне решений КСУ

2 ноября, 2020, 09:43

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что важно, чтобы правительство и все те, кто поддерживает евроатлантическое будущее, объединились

Об этом она написала в Twitter.

"Как и многие другие, я продолжаю внимательно следить за последними решениями Конституционного суда. Сейчас важно, чтобы правительство и все те, кто в Украине поддерживает евроатлантическое будущее, собрались вместе в этот решающий момент", - написала Симмонс.

Посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в Евросоюзе обеспокоены решениями КСУ относительно антикоррупционных органов и могут приостановить безвиз.

Посольство США сделало заявление в поддержку борьбы против попыток повредить реформам, проведенным в Украине после Революции Достоинства.

Послы стран "Большой семерки" выразили обеспокоенность решениями Конституционного суда по антикоррупционной инфраструктуре.

Группа депутатов Европейского парламента обнародовала заявление , в котором призывает Кабмин и Раду заполнить юридический пробел, возникший в результате решения КСУ относительно антикоррупционного законодательства.

Венецианская комиссия и организация Совета Европы по антиконституционному мониторингу GRECO считают недопустимым применение неконституционных мер для урегулирования кризиса, вызванного решением Конституционного Суда Украины.