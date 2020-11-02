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Espreso.tvОбществоПосол Великобритании призвала правительство Украины и сторонников евроатлантического вектора сплотиться на фоне решений КСУ

Посол Великобритании призвала правительство Украины и сторонников евроатлантического вектора сплотиться на фоне решений КСУ

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что важно, чтобы правительство и все те, кто поддерживает евроатлантическое будущее, объединились

Об этом она написала в Twitter.

"Как и многие другие, я продолжаю внимательно следить за последними решениями Конституционного суда. Сейчас важно, чтобы правительство и все те, кто в Украине поддерживает евроатлантическое будущее, собрались вместе в этот решающий момент", - написала Симмонс.

  • Посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в Евросоюзе обеспокоены решениями КСУ относительно антикоррупционных органов и могут приостановить безвиз.
  • Посольство США сделало заявление в поддержку борьбы против попыток повредить реформам, проведенным в Украине после Революции Достоинства.
  • Послы стран "Большой семерки" выразили обеспокоенность решениями Конституционного суда по антикоррупционной инфраструктуре.
  • Группа депутатов Европейского парламента обнародовала заявление, в котором призывает Кабмин и Раду заполнить юридический пробел, возникший в результате решения КСУ относительно антикоррупционного законодательства.
  • Венецианская комиссия и организация Совета Европы по антиконституционному мониторингу GRECO считают недопустимым применение неконституционных мер для урегулирования кризиса, вызванного решением Конституционного Суда Украины.

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