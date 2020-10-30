Группа европарламентариев призвала власти Украины заполнить "юридический пробел" по электронному декларированию

30 октября, 2020, 18:06

Группа депутатов Европейского парламента обнародовала заявление, в котором призывает Кабмин и Раду заполнить юридический пробел, возникший в результате решения КСУ относительно антикоррупционного законодательства

Об этом сообщает брюссельское издание EU Political Report, передает Радио Свобода.

В заявлении шесть евродепутатов призывают восстановить полностью дееспособную и всеобъемлющую институциональную архитектуру борьбы с коррупцией, в том числе и в судебной сфере, при этом полностью сохранив независимость последней.

"В этом контексте мы подчеркиваем, что Национальное агентство по предупреждению коррупции, которое сохраняет свои полные полномочия, играет решающую роль, и решение Конституционного суда не должно использоваться как предлог для его ослабления или ограничения его возможностей", - говорится в заявлении.

Авторы напоминают власти, что решительные действия для предотвращения коррупции и борьбы с ней среди жизненно важных предпосылок поддержки Украины со стороны ЕС, и они среди обязательств, которые Украина взяла на себя в контексте Соглашения об ассоциации, Плана действий для визовой либерализации и соглашения о займе по условиям программы макрофинансовой помощи.

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"Среди прочего, Украина конкретно обязалась ввести полностью действенную систему проверки активов и потенциальных конфликтов интересов чиновников и должностных лиц в тех отраслях и на тех должностях, которые наиболее уязвимы перед коррупцией. Теперь мы ожидаем, что Украина выполнит эти обязательства как можно быстрее", - отметили европарламентарии.

Среди авторов заявления - четверо ответственных за мониторинг ситуации в Украине. Это Михаэль Галер, который является докладчиком Европарламента по вопросам Украины и еще трое так называемых теневых докладчиков по вопросам Украины от трех других политических групп - Влодзимеж Цимошевич, Пятрас Ауштрявичус и Виола фон Крамон-Таубадель.