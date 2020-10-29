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Espreso.tvОбщество"Украина не должна возвращаться в прошлое": послы G7 отреагировали на решение КСУ относительно е-деклараций

"Украина не должна возвращаться в прошлое": послы G7 отреагировали на решение КСУ относительно е-деклараций


фото: ukrinform
Послы стран "Большой семерки" выразили обеспокоенность решениями Конституционного суда об антикоррупционной инфраструктуре

Об этом послы сообщили в Twitter.

"Послы стран G7 обеспокоены усилиями отменить антикоррупционные реформы, прошедшие после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления к состоятельной и демократической Украине. Был достигнут уже такой значительный прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое", - говорится в сообщении.

Читайте также: Решение КСУ не повлияют на безвизовый режим с ЕС, - вице-премьер Стефанишина

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