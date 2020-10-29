"Украина не должна возвращаться в прошлое": послы G7 отреагировали на решение КСУ относительно е-деклараций
29 октября, 2020, 16:12
Послы стран "Большой семерки" выразили обеспокоенность решениями Конституционного суда об антикоррупционной инфраструктуре
Об этом послы сообщили в Twitter.
"Послы стран G7 обеспокоены усилиями отменить антикоррупционные реформы, прошедшие после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления к состоятельной и демократической Украине. Был достигнут уже такой значительный прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое", - говорится в сообщении.
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- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Из-за отмены уголовного наказания за сокрытие состояния украинцев призывают под КСУ на акцию "Проводим судей-предателей в Ростов".
- Судьи КСУ пожаловались Зеленскому и Разумкову на "постоянное давление" со стороны НАБУ, НАПК и "некоторых политиков".
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и это может стать основанием для временной остановки безвизоа.
October 29 2020
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