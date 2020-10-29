США поддержали борьбу против свертывания реформ в Украине, - заявление
Заявление опубликовано на странице диппредставительства в Facebook.
"Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, украинское правительство и президента Зеленского в борьбе с усиленными нападками со стороны определенных заинтересованных сторон ради того, чтобы развернуть в обратную сторону ход реформ, проведенных за последние 6 лет", - говорится в заявлении.
В посольстве США отметили приоритетность общественного интереса для развития государства.
"Украина воплотит стремление Революции Достоинства, только когда общий интерес будет преобладать над интересами корыстных людей", - заявили в посольстве США.
Опубликовано US Embassy Kyiv Ukraine Четверг, 29 октября 2020 г.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Из-за отмены уголовного наказания за сокрытие доходов украинцев зовут под КСУ на акцию "Проводим судей-предателей в Ростов".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию.
- Судьи КСУ пожаловались Зеленскому и Разумкову на "постоянное давление" со стороны НАБУ, НАПК и "некоторых политиков".
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в Евросоюзе обеспокоены решениями КСУ относительно антикоррупционных органов и могут приостановить безвиз.
- Советник главы ОПУ Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал "обязательной" замену судей КСУ за решения по е-декларированию.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
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