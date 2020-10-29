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Espreso.tvОбществоСША поддержали борьбу против свертывания реформ в Украине, - заявление

США поддержали борьбу против свертывания реформ в Украине, - заявление

Посольство США сделало заявление в поддержку борьбы против попыток повредить реформам, проведенным в Украине после Революции Достоинства

Заявление опубликовано на странице диппредставительства в Facebook.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, украинское правительство и президента Зеленского в борьбе с усиленными нападками со стороны определенных заинтересованных сторон ради того, чтобы развернуть в обратную сторону ход реформ, проведенных за последние 6 лет", - говорится в заявлении.

В посольстве США отметили приоритетность общественного интереса для развития государства.

"Украина воплотит стремление Революции Достоинства, только когда общий интерес будет преобладать над интересами корыстных людей", - заявили в посольстве США.

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