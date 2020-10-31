Венецианская комиссия и GRECO не советуют украинской власти идти неконституционным путем

31 октября, 2020, 20:02

Венецианская комиссия и организация Совета Европы по антиконституционному мониторингу GRECO считают недопустимым применение неконституционных мер для урегулирования кризиса, вызванного решением Конституционного Суда Украины

Соответствующее письмо на имя главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, который подписали Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президент GRECO Марин Мрчела, также опубликован на сайте Совета Европы .

В письме по законопроекту президента Зеленского "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", который он подал в парламент, отмечается:

"Нарушение Конституции, даже если это, возможно, совершается по уважительной причине, не может привести к культуре конституционализма и уважения верховенства закона. Эффективная борьба с коррупцией и уважение независимости судебной власти и верховенства права должны идти бок о бок", - говорится в письме.

"Конституционный Суд играет важную роль как часовой Конституции и ее ценностей и как арбитр разделения властей.

Мы полностью согласны с важностью обеспечения общественного доверия общественности в Конституционный Суд, и мы бы добавили, что доверие к другим государственным учреждениям не менее важной. Доверие не означает отсутствие независимости, наоборот: Конституционный Суд может пользоваться доверием других государственных учреждений и общественности лишь в том случае, если он действительно независимый ", - резюмируют в письме Венецианской комиссии.