Венецианская комиссия и GRECO не советуют украинской власти идти неконституционным путем
Соответствующее письмо на имя главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, который подписали Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президент GRECO Марин Мрчела, также опубликован на сайте Совета Европы .
В письме по законопроекту президента Зеленского "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", который он подал в парламент, отмечается:
"Нарушение Конституции, даже если это, возможно, совершается по уважительной причине, не может привести к культуре конституционализма и уважения верховенства закона. Эффективная борьба с коррупцией и уважение независимости судебной власти и верховенства права должны идти бок о бок", - говорится в письме.
"Конституционный Суд играет важную роль как часовой Конституции и ее ценностей и как арбитр разделения властей.
Мы полностью согласны с важностью обеспечения общественного доверия общественности в Конституционный Суд, и мы бы добавили, что доверие к другим государственным учреждениям не менее важной. Доверие не означает отсутствие независимости, наоборот: Конституционный Суд может пользоваться доверием других государственных учреждений и общественности лишь в том случае, если он действительно независимый ", - резюмируют в письме Венецианской комиссии.
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