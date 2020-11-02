Отмена э-декларирования: Конституционный суд заказал решетки на окна после акции протестующих под его стенами
Об этом сообщают "Наши деньги" со ссылкой на данные в системе "Прозоро".
Конституционный суд Украины 30 октября заключил соглашение с ООО "Трейд тулс" на установку металлических решеток на окна и двери первого этажа стоимостью 49 тыс. грн.
Смотрите также: "Отправим судей-предателей в Ростов" : активисты собрались у КСУ
Журналисты отмечают, что сумма сделки не превысила порога в 50 тыс. грн, поэтому сделка прошла вне системы открытых торгов, а на сайте "Прозоро" и обнародован только сам факт сделки, а его подробности узнать невозможно.
Читайте также: "Выйди отсюда, нечисть!" . Под домом судьи КСУ с Волыни устроили акцию протеста
Закупка обнародована после 16.00, то есть после завершения акций протеста, которая состоялась у Конституционного суда утром 30 октября.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- НАПК закрыла реестр э-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система э-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-деклараций.
- 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал демарш Конституционного суда проявлением заговора старых элит и олигархов против него и всей страны.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-