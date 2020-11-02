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Espreso.tvОбществоОтмена э-декларирования: Конституционный суд заказал решетки на окна после акции протестующих под его стенами

Отмена э-декларирования: Конституционный суд заказал решетки на окна после акции протестующих под его стенами


фото: reuters
30 октября, сразу после акции протестующих под зданием КС, там заключили соглашение на установку решеток на окна первого этажа

Об этом сообщают "Наши деньги" со ссылкой на данные в системе "Прозоро".

Конституционный суд Украины 30 октября заключил соглашение с ООО "Трейд тулс" на установку металлических решеток на окна и двери первого этажа стоимостью 49 тыс. грн.

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Журналисты отмечают, что сумма сделки не превысила порога в 50 тыс. грн, поэтому сделка прошла вне системы открытых торгов, а на сайте "Прозоро" и обнародован только сам факт сделки, а его подробности узнать невозможно.

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Закупка обнародована после 16.00, то есть после завершения акций протеста, которая состоялась у Конституционного суда утром 30 октября.

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