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Espreso.tvОбщество"Отправим судей-предателей в Ростов": активисты собрались у КСУ

"Отправим судей-предателей в Ростов": активисты собрались у КСУ

Возле здания Конституционного суда Украины происходит общественная акция "Отправим судей-предателей в Ростов"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Активисты общественных организаций проводят акцию под Конституционным судом Украины, который перед этим принял решение отменить электронное декларирование чиновников. Активисты принесли судьям, которые голосовали за отмену уголовной ответственности, чемоданы и общий билет в Ростов.

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