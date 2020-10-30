"Отправим судей-предателей в Ростов": активисты собрались у КСУ
30 октября, 2020, 09:10
Возле здания Конституционного суда Украины происходит общественная акция "Отправим судей-предателей в Ростов"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Активисты общественных организаций проводят акцию под Конституционным судом Украины, который перед этим принял решение отменить электронное декларирование чиновников. Активисты принесли судьям, которые голосовали за отмену уголовной ответственности, чемоданы и общий билет в Ростов.
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- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию.
- НАПК закрыла реестр э-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система э-декларирования в Украине будет работать.
- Отмену э-декларирования не поддержали назначенные президентом Порошенко судьи КС.
- Президент Зеленский предлагает Раде уволить судей Конституционного суда .
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