"Выйди отсюда, нечисть!". Под домом судьи КСУ с Волыни устроили акцию протеста

1 ноября, 2020, 10:01

Общественные активисты, ветераны АТО и майдановцы вечером в субботу, 31 октября 2020 года, устроили акцию протеста под зданием судьи Конституционного Суда Украины Петра Филюка, который находится в селе Тарасово, что под Луцком

Свои действия они объяснили отменой уголовной ответственности за недостоверное декларирование и закрытия доступа к электронным декларациям чиновников, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВолиньPost .

Несколько активистов в 19:00 прибыли к дому, который находится в собственности судьи. Акцию анонсировали накануне. Возле дома на активистов уже ждали правоохранители.

Под воротами дома активисты разложили полотна с отпечатками "кровавых ладоней" и несколько тыкв со свечами внутри. Присутствующие на акции участники скандировали: "Отставка или смерть".

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Как рассказал один из участников акции, майдановец Богдан Климчук, акцию против судьи КСУ, который родом из Луцка, не случайно устроили 31 октября.

"Хотя Хэллоуин это и не украинский праздник, пришли в этот день, потому что судья Филюк - нечисть, которую нужно выгонять", - отметил он.

По словам участников акции, Петр Филюк в этом доме бывает не часто, сейчас живет в Киеве. Акция возле дома судьи длилась около 20 минут. После активисты двинулись к зданию Апелляционного суда области.

Апелляционный суд области Петр Филюк возглавлял 15 лет. 30 октября 2019-го его назначили судьей Конституционного Суда Украины.

Как уже сообщалось, закон о языке Конституционный суд будет рассматривать в закрытом режиме .

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