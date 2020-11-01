"Выйди отсюда, нечисть!". Под домом судьи КСУ с Волыни устроили акцию протеста
Свои действия они объяснили отменой уголовной ответственности за недостоверное декларирование и закрытия доступа к электронным декларациям чиновников, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВолиньPost .
Несколько активистов в 19:00 прибыли к дому, который находится в собственности судьи. Акцию анонсировали накануне. Возле дома на активистов уже ждали правоохранители.
Под воротами дома активисты разложили полотна с отпечатками "кровавых ладоней" и несколько тыкв со свечами внутри. Присутствующие на акции участники скандировали: "Отставка или смерть".
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Как рассказал один из участников акции, майдановец Богдан Климчук, акцию против судьи КСУ, который родом из Луцка, не случайно устроили 31 октября.
"Хотя Хэллоуин это и не украинский праздник, пришли в этот день, потому что судья Филюк - нечисть, которую нужно выгонять", - отметил он.
По словам участников акции, Петр Филюк в этом доме бывает не часто, сейчас живет в Киеве. Акция возле дома судьи длилась около 20 минут. После активисты двинулись к зданию Апелляционного суда области.
Апелляционный суд области Петр Филюк возглавлял 15 лет. 30 октября 2019-го его назначили судьей Конституционного Суда Украины.
- Как уже сообщалось, закон о языке Конституционный суд будет рассматривать в закрытом режиме .
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