"Донбасс за референдум". Экс- "регионал" Лукьянов прошел в горсовет прифронтового Бахмута

1 ноября, 2020, 14:56

Известный в прошлом народный депутат от Партии регионов и один из постоянных спикеров данной политсилы Владислав Лукьянов избран депутатом городского совета Бахмута (Донецкая область), расположенного в непосредственной близости от линии соприкосновения с российско-террористическими войсками

На этот факт обратил внимание журналист Денис Казанский, передает Еспресо.TV .

Читайте также: Передел политического рынка Украины

"Знакомьтесь, новый депутат городского совета Бахмута от партии ОПЗЖ Владислав Лукьянов", - написал он у себя на странице в воскресенье, 1 ноября 2020 года.

Успешное избрание Лукьянова подтверждается сайтом Центральной избирательной комиссии Украины.

"В апреле 2014 года Лукьянов участвовал в захвате горисполкома в Харцызске. Он также поддерживал референдум по отделению Донбасса от Украины", - напоминает LB.ua.

Читайте также: Зе-энд и восхождение региональных элит. Что показали местные выборы 2020?

По открытым данным, в Бахмуте у Лукьянова сосредоточены значительные бизнес-интересы.

Напомним, 19-летнего сына Королевской сделали депутатом в Краматорске, а жители Подвысоцкой объединенной территориальной громады Кировоградской области рассказали, почему выбрали председателем ОТГ осужденного за убийство экс-нардепа Виктора Лозинского.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо