"Донбасс за референдум". Экс- "регионал" Лукьянов прошел в горсовет прифронтового Бахмута
На этот факт обратил внимание журналист Денис Казанский, передает Еспресо.TV .
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"Знакомьтесь, новый депутат городского совета Бахмута от партии ОПЗЖ Владислав Лукьянов", - написал он у себя на странице в воскресенье, 1 ноября 2020 года.
Успешное избрание Лукьянова подтверждается сайтом Центральной избирательной комиссии Украины.
"В апреле 2014 года Лукьянов участвовал в захвате горисполкома в Харцызске. Он также поддерживал референдум по отделению Донбасса от Украины", - напоминает LB.ua.
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По открытым данным, в Бахмуте у Лукьянова сосредоточены значительные бизнес-интересы.
- Напомним, 19-летнего сына Королевской сделали депутатом в Краматорске, а жители Подвысоцкой объединенной территориальной громады Кировоградской области рассказали, почему выбрали председателем ОТГ осужденного за убийство экс-нардепа Виктора Лозинского.
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