Зе-энд и восхождение региональных элит. Что показали местные выборы 2020 года?

26 октября, 2020, 13:47

Местные выборы-2020 очень четко показали три тенденции. Позолоченные кареты стремительно превращаются в тыкву. Коломойского не спасают даже огромные денежные вливания в Палыцю. А еще, что бабушки-чекистки еще делают погоду на избирательных участках, но смену поколений никто не отменит

Выборы-2020 отличились крайне низкой явкой и двумя эпидемиями сразу: коронавируса и разочарования. В местные советы залезли ОПЗЖ и кое-где любители Толи Шария. В Харькове мэром вообще выбрали коматозного человека с берлинской реанимации. Сенсацией стал и Киев, где пенсионеры с обкомовских домов старого Печерска и Шевченковского района вытолкнули во второй тур усатого хозяйственника Александра Попова. Человека, которого вполне устраивали расстрелы на Майдане под "Елкой".

Но давайте посмотрим шире на итоги. Без брома, валерьянки и истерики о бесповоротном реванш и плаче, что все поедут на заработки в Польшу. Есть вещи более серьезные, которые будут определять следующий избирательный цикл.

Первое. "Слуги народа" фактически прекращают свое существование как политический проект. Взять хотя бы третье место в ряде регионов для прошлогодних двукратных чемпионов стало большой проблемой. Так и хочется вспомнить напыщенное заявление лидера политической партии Александра Корниенко: "Нам не надо никаких политтехнологов. Мы сами знаем, как делать партии ". По сути политическая сила, которая сделала всех - утопила в котловане некомпетентности и коррупции саму себя. Можно сказать со 100% уверенностью, что провластной партии на местах будут рвать, как тушу мертвой антилопы. На Западе, Востоке, в Киеве. Владимиру Александровичу Зеленскому надо лучше репетировать свой смех, когда где-то во второй раз на ВВС спросят о тотальном падении рейтинга.

Так же смешно, когда в день поражения пресс-служба Офиса президента Украины издает заявление о том, "когда они проведут выборы на оккупированных территориях".

Куда? Куда вы лезете делать на Донбассе выборы? Если вы их с треском профукали в центре Киева. Если Ирина Верещук пролетела на зонтике так же громко, как пустое ведро в глубокий колодец.

Второе. Очень четко видно излом между категорией настоящих советских людей, которые спят и видят крепкую руку красного хозяйственника и молодыми, которые обеспечивают себя сами. Пенсионеры с обкомовских домов голосуют за 1000 гривен, тарелку супа, гречку. И за то, что им щедро вливают каждый вечер из каналов Медведчука, которые плодятся со скоростью клопов в каморках тех же обкомовских квартир.

Я собственными глазами 25 октября увидела ряд стареньких, которые с дисциплиной солдат шли поддерживать незаконный опрос Зеленского. Это такие с легкостью когда-то поддерживали Витренко и Симоненко, а сейчас дают "зеленый свет" ОПЗЖ по всей стране. Условно молодые переживают большое разочарование. И это они активно вызывали полицию и топили в унитазы "5 вопросов Зеленского".

Очень четко видно, что поколение, которое прошло две революции и воюет на Востоке, очень устало от сего постоянного выбора вечно недовольных, но вечно лучше знающих людей постарше. Сами жили в СССР и нам не дают жить. Однако смену поколений не остановить, и поколение, рожденное в 80-х, определять судьбу страны следующие 20 лет. Будет трудно искоренять консерватизм наших истинно советских родителей, но без этого никак.

Деньги важны, но не они определяют победителя. Финансовые и информационные ресурсы ОПЗЖ, "Нашего края" и "За будущее" - казалось, не давали никаких возможностей для маневров избирателя в кабинке. Однако сила этих партий не так в крепких хозяйственников, а в том, что их надежно предохраняет СБУ, МВД и ГБР. Если перерезать им схемы финансирования, у них не будет ресурсов для финасування рупоров пропаганды и агрессивной политической агитации. А также скупки голосов тех, кто испытывает лишь голос собственного желудка. Несколько реальных уголовных дел из хеппи-эндом могли бы раз и навсегда решить вопрос русского мира в советах. Поэтому еще раз подниму вопрос: Почему СБУ не трогает прямого российского агента под американскими санкциями Андрея Деркача? Чего МВД и ГБР слова не скажут о поездках Виктора Медведчука в Москву и Крыму? И главное - Игоря Коломойского настолько тесно берет в тиски американское ФБР и Еврокомиссия за кипрский паспорт, что владелец 1 + 1 решил пойти ва-банк и загнать под свой феодальный интерес. Как говорят предварительные результаты - общины четко понимают, чем дышат эти крепкие хозяйственники с привидениями кремлевских башен за плечами.

26 октября станет стартом отсчета будущей президентской кампании. Я прогнозирую политическое будущее таким кандидатам и их политическим силам: Кличко, Притула, Гройсман, Филатов, Садовый.

Попробует свои силы как самостоятельный политик Дмитрий Разумков, который показательно отнесся к Зе-опроснику - тупо проигнорировал его.

Именно эти игроки будут на вершине политической пирамиды следующие пять лет. Именно среди них затесалось фамилия следующего президента - кто как воспользуется своим шансом, будет видно следующие пару определяющих лет. Но то, что политические движения будут расти из регионов, а не из партийных конференций в ночных клубах Киева - очевидна тенденция.

Так же шанс на продолжение политической жизни будут иметь те, кто будет иметь фракцию в Киевском городском совете. Киев остается замечательным лакмусом общей температуры по стране. Нынешний Киев - это тот, который уже наигрался в "слуг народа", но не определился с будущим фаворитом. Ибо "УДАР" - это больше о том, пусть лучше остается плохое, но стабильное, чем так рисковать, как в 2019 году.

Эмоции через неделю-другую утихнут, останется именно мясо. И чтобы бабушки-чекистки и фанатики Шария не имели шансов на следующую пятилетку надо делать выводы уже сегодня.

Нам надо делать свое популярное информационное пространство для тех, кто не смотрит телевизор. Проукраинская повестка дня никуда не делась. Нам надо объединяться и держать новые советы на короткой ноге, не бояться их хлестать. Забыть обиды, смириться, что ковид это надолго и делать новые объединения. Политические, социальные, культурные. Все проходит, и это пройдет. Поверьте, в 2010-2012 годах было намного хуже. Потому что была наивность и все политики на 100% заявляли о стратегическом партнерстве с Россией.

Еще одна приятная неожиданность выборов бонусом. Опрос Зеленского в кустах сыграл против него. Ранее для фальсификаций хоть юриста Кивалова нанимали, ныне музыкального редактора "95 квартала". Все это свидетельствует, что у нынешней власти - кризис жанра и кризис легитимности. Это тоже надо учитывать тем, кто будет расти в новые топы украинской политики.